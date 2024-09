Ministro das Relações Exteriores, Israel Katz - Attila Kisbenedek/AFP

Publicado 26/09/2024 07:21 | Atualizado 26/09/2024 08:56

O ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, afirmou nesta quinta-feira (26) que não haverá um cessar-fogo com o movimento libanês Hezbollah, depois que os Estados Unidos e seus aliados apresentaram uma proposta de trégua de 21 dias.

"Não haverá cessar-fogo no norte. Nós vamos continuar lutando contra a organização terrorista Hezbollah com toda a nossa força até a vitória e o retorno seguro dos moradores do norte para suas casas", escreveu Katz na rede social X.