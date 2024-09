Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, foi morto em ataque israelense nesta sexta-feira (27) - Anwar Amro/AFP

Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, foi morto em ataque israelense nesta sexta-feira (27)Anwar Amro/AFP

Publicado 29/09/2024 08:27

O Irã pediu, neste sábado (28), uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU em protesto contra o assassinato do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um ataque aéreo israelense no Líbano, segundo uma carta ao Conselho recebida pela AFP.



Na carta, o enviado iraniano à ONU, Amir Saeid Iravani, pediu ao Conselho que "tome ações imediatas e decisivas para deter a agressão contínua de Israel e impedir que a região seja arrastada para uma guerra total".

Assassinato de Hassan Nasrallah





A morte na sexta-feira (27) de Nasrallah, considerado o homem mais poderoso do Líbano, aumenta o risco de desestabilização do país e é uma grande vitória para Israel contra seu grande inimigo Irã e seis aliados na região. Israel matou líder do movimento islamista libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah , em um bombardeio em Beirute, o que representa um duro golpe para o grupo pró-Irã e empurra o Líbano e todo Oriente Médio para um terreno desconhecido.A morte na sexta-feira (27) de Nasrallah, considerado o homem mais poderoso do Líbano, aumenta o risco de desestabilização do país e é uma grande vitória para Israel contra seu grande inimigo Irã e seis aliados na região.

"Sayed Hassan Nasrallah se uniu a seus companheiros mártires (...) cuja marcha liderou durante quase 30 anos", anunciou o Hezbollah, aliado mais próximo do Irã, quase 20 horas após o bombardeio israelense.



Nasrallah morreu ao lado de outros integrantes do grupo armado "em um traiçoeiro bombardeio sionista" na periferia sul da capital libanesa, reduto do movimento xiita, acrescentou o Hezbollah, sem revelar as identidades dos outros comandantes.



"Hassan Nasrallah está morto", afirmou uma fonte do Exército, Nadav Shoshani, na rede social X.

Com informações da AFP.