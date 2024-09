Vladimir Putin, presidente da Rússia - Mikhail Metzel/AFP

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira (30) que "todos os objetivos fixados serão alcançados" na Ucrânia, em pleno conflito armado, por ocasião do segundo aniversário da anexação por Moscou de quatro regiões ucranianas.

"A verdade está do nosso lado. Todos os objetivos fixados serão alcançados", declarou em um vídeo no qual felicita o povo russo pelo "Dia da Reunificação", celebrado em 30 de setembro na Rússia, dia em que Moscou anexou quatro regiões do leste e sul da Ucrânia em 2022.

O presidente russo reconheceu que a ofensiva iniciada em fevereiro de 2022 na Ucrânia foi um "acontecimento fatídico", segundo ele, necessário para proteger os habitantes de língua russa da "Nova Rússia" – o projeto de integração de Moscou para o sul e leste da Ucrânia - contra a "ditadura neonazista", nas palavras de Putin, que governa Kiev.

A Ucrânia nega qualquer política de opressão de pessoas etnicamente russas ou de língua russa, que continua sendo a língua de muitos ucranianos. Há dois anos, Putin assinou e oficializou a anexação das regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk, no leste, e de Zaporizhzhia e Kherson, no sul.

As regiões, que Moscou controla apenas parcialmente, votaram a favor da adesão à Rússia em referendos que não são reconhecidos pela Ucrânia nem pela comunidade internacional. A península ucraniana da Crimeia foi anexada por Moscou em 2014 nas mesmas condições.

A Rússia reivindica com frequência a tomada de cidades ucranianas, quase sempre na região de Donetsk, no leste, principal cenário da sua ofensiva na Ucrânia.

O Kremlin prosseguiu com seu avanço no leste nos últimos meses, aproveitando a vantagem contra os soldados ucranianos, em menor número e com menos armamento.

O Exército russo afirmou nesta segunda-feira que assumiu o controle da cidade ucraniana de Nelipivka, localizada ao norte da localidade disputada de Niu-York, e a menos de cinco quilômetros ao sul de Toretsk, cidade que está sob ofensiva russa há semanas.

As tropas russas também se aproximam de Pokrovsk, uma grande localidade de mineração e eixo estratégico para a logística do Exército ucraniano.

Putin recordou no início de setembro que a conquista do Donbass, a bacia industrial ucraniana que inclui a região de Donetsk, era de sua "prioridade número um".