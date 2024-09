Unidade israelense de tanques deslocada para a fronteira com o Líbano - Reprodução/Jalaa Marey/AFP

Publicado 30/09/2024 11:30

As Forças de Defesa de Israel (IDF) fizeram incursões terrestres no Líbano para preparar uma possível invasão ao país, disseram autoridades militares nesta segunda-feira, 30. Tanques israelenses foram vistos reunidos perto da fronteira que separa os dois países. A milícia xiita Hezbollah, sediada no Líbano, disse estar pronta para o combate.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, escreveu na rede social X que as tropas estão prontas para entrar no país. Ele disse que o objetivo israelense é dizimar o Hezbollah para garantir o retorno dos moradores do norte de Israel, expulsos de suas casas desde o início do conflito na fronteira depois do 7 de outubro. "Juntamente com os combatentes da 188ª Brigada na fronteira norte, as forças estão prontas e preparadas para atacar o Hezbollah com força", escreveu Gallant.

O vice-líder do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou em um discurso gravado que Israel não cumprirá os objetivos e que seus combatentes estão prontos para uma invasão terrestre de Israel. "Enfrentaremos qualquer possibilidade e estamos prontos se os israelenses decidirem entrar por terra", disse ele em um discurso de um local não revelado. Foi a primeira vez que Qassem falou desde a morte do líder do grupo, Hasan Nasrallah, em um bombardeio no sul de Beirute.

Oficiais e autoridades israelenses disseram que os ataques nos últimos dias ao Líbano se concentraram na coleta de informações sobre as posições do Hezbollah perto da fronteira e na identificação de túneis e infraestrutura militar da milícia, em preparação para atacá-los pelo ar ou por terra. Segundo o jornal americano The New York Times, não havia uma decisão final para lançar ou não a invasão no país, que seria a primeira de Israel desde 2006.

Em paralelo, Israel continua com uma série de ataques de longo alcance em todo o Oriente Médio contra grupos apoiados pelo Irã, incluindo o Hamas na Faixa de Gaza e os houthis no Iêmen, além do próprio Hezbollah.

O Hamas confirmou na segunda-feira que seu líder no Líbano, Fatah Sherif Abu al Amine, foi morto com sua família em um ataque aéreo a um campo de refugiados para palestinos no sul do Líbano. Os militares israelenses disseram que ele coordenou os laços do Hamas com o Hezbollah e trabalhou para fortalecer sua presença no país.

Os ataques continuam desde a noite de sexta, dia da morte de Hasan Nasrallah, o líder do Hezbollah. Após a sua morte, Israel disse que os objetivos de guerra ainda não estavam cumpridos e lançaram ataques contra dezenas de alvos da milícia no domingo, com o objetivo de destruir lançadores de foguetes e edifícios de Israel.