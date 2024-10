Barata é vista em comida durante voo da Air India - Reprodução/X

Publicado 01/10/2024 10:41 | Atualizado 01/10/2024 10:48

Uma barata foi vista na comida de uma passageira durante um voo de Nova Délhi, na Índia, para Nova York, nos EUA. A história foi compartilhada no X, antigo Twitter.

O inseto foi encontrado no omelete servido pela companhia Air India a uma menina de 2 anos. A mãe foi quem viu a situação e contou o ocorrido na rede social.

"Eu encontrei uma barata na omelete servido a mim no voo da Air India de Nova Délhi para Nova York. Minha filha de dois anos comeu mais da metade quando a gente encontrou isso", escreveu. "Ficamos com intoxicação alimentar por causa disso", disse também. O caso aconteceu no dia 17 de setembro.

Ela também fez um vídeo na parte interna do avião e criticou o estado de sujeira da aeronave. Em suas principais redes sociais e em seu site oficial, não há um posicionamento publicado pela Air India sobre o ocorrido.