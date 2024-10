Iranianos depositam flores sob um outdoor com um retrato do líder do Hezbollah em 30 de setembro de 2024 - AFP

Publicado 01/10/2024 08:28

O movimento Hezbollah negou nesta terça-feira (1) que uma incursão terrestre israelense esteja em curso no sul do Líbano, como afirma Israel, e afirmou que não houve "confronto direto" entre seus combatentes e as forças israelenses.



"Todas as alegações sionistas de que as forças de ocupação entraram no Líbano são alegações falsas", afirmou um porta-voz do Hezbollah ao canal Al Jazeera. "Não houve nenhum confronto terrestre direto entre os combatentes da resistência e as forças de ocupação (israelenses)", acrescentou.

* Em atualização