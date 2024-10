Organização das Nações Unidas (ONU) - AFP

Publicado 01/10/2024 08:22

As Nações Unidas e o governo do Líbano lançaram nesta terça-feira, 1º de outubro, um apelo de US$ 426 milhões para ajuda humanitária urgente para civis envolvidos no conflito em andamento com Israel. O apelo foi lançado em Beirute pelo primeiro-ministro interino Najib Mikati e pelo coordenador humanitário da ONU para o Líbano, Imran Riza.

Mikati disse que o Líbano está passando por "um dos momentos mais perigosos de sua história". Segundo ele, cerca de um milhão de pessoas foram deslocadas como resultado "da guerra destrutiva lançada por Israel no Líbano".

O exército israelense anunciou o inicio de uma operação "limitada e localizada" contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano, abrindo uma nova frente em sua guerra contra a milícia xiita radical. A última vez que Israel e o Hezbollah se envolveram em combate terrestre foi na guerra de 2006.

Em um breve comunicado das Forças de Defesa de Israel (FDI) divulgado pouco antes das 2h00 (20 horas no Brasil), foi informado que os militares israelenses estavam atacando alvos do Hezbollah em áreas próximas à fronteira israelense e que a incursão, chamada de "Operação Flechas do Norte" havia começado "algumas horas atrás" para atingir locais que "representam uma ameaça imediata às comunidades israelenses no norte de Israel"