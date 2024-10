Ator Gavin Creel morre aos 48 anos - Reprodução / Instagram

Ator Gavin Creel morre aos 48 anos

Publicado 30/09/2024 19:04

Dois meses após descobrir uma doença, o premiado ator Gavin Creel morreu aos 48 anos. A notícia foi confirmada pelo parceiro do artista, Alex Temple Ward, ao "The New York Times", nesta segunda-feira (30).

Segundo o jornal, Greel lutava descobriu um sarcoma melanótico metastático da bainha do nervo periférico, um tipo de câncer raro no nervo em julho deste ano. Sucesso na Broadway e em West End, o ator venceu o Tony Awards, considerado o Oscar do teatro, de Melhor Ator Coadjuvante em 2017 por seu papel no musical "Hello, Dolly!". Suas atuações em "Hair" e "Thoroughly Modern Millie" também lhe renderam indicações.

Em 2003, ficou conhecido pelo grande público por interpretar o funcionário do hotel Bill na adaptação do clássico livro infantil "Eloise no Plaza". Depois deste papel, voltou a focar em sua carreira no teatro, fazendo sucessos como "La Cage aux Folles", "Mary Poppins", "The Book of Mormon", "Waitress" e muitos outros.

Em 2021, voltou à televisão para dois episódios da série "American Horror Stories", de Ryan Murphy. Na produção, ele deu vida a Troy Winslow, o marido de Michael Winslow (Matt Bomer). Seu último trabalho foi no musical "Into the Woods", em Nova York, em 2022.