Forças de segurança sírias removem veículo danificado com guindaste no bairro de Mazzeh, no leste de Damasco - AFP

Forças de segurança sírias removem veículo danificado com guindaste no bairro de Mazzeh, no leste de DamascoAFP

Publicado 01/10/2024 08:16

Três civis morreram e nove ficaram feridos em um bombardeio de Israel contra Damasco, anunciou nesta terça-feira (1) a imprensa estatal síria, que citou uma fonte militar.

"O inimigo israelense efetuou uma agressão aérea com aviões e drones a partir do Golã sírio ocupado, contra vários pontos de Damasco", afirmou a agência oficial SANA.

Algumas horas, a televisão estatal afirmou em um comunicado que "a apresentadora Safaa Ahmad foi martirizada na agressão israelense contra a capital Damasco".

A agência SANA não explicou se Ahmad está incluída entre as três vítimas civis.

De acordo com a agência oficial, "os sistemas de defesa aérea estão interceptando alvos hostis pela terceira vez nesta noite na região de Damasco", frase que costuma ser usada para se referir a bombardeios israelenses.