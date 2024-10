Imagem mostra foguetes disparados pelo Hezbollah na última sexta-feira - Jalaa Marey/AFP

Imagem mostra foguetes disparados pelo Hezbollah na última sexta-feiraJalaa Marey/AFP

Em um comunicado, o movimento pró-Irã, cujo líder O movimento libanês Hezbollah afirmou nesta terça-feira (1º) que lançou foguetes contra a principal base de inteligência militar israelense, Glilot, perto de Tel Aviv, coincidindo com o anúncio do Exército de Israel de operações terrestres no Líbano.Em um comunicado, o movimento pró-Irã, cujo líder Hassan Nasrallah morreu na sexta-feira (27) em um ataque israelense em Beirute, afirma que lançou "foguetes do tipo Fadi 4 contra a base de Glilot". Segundo a imprensa israelense, esta base também abrigaria a sede da Mossad, o serviço de inteligência estrangeiro do país.

Sirenes ligadas em Israel





"As sirenes foram acionadas no centro de Israel após lançamentos de projéteis procedentes do Líbano", afirma o Exército em um comunicado. Em Tel Aviv, um correspondente da AFP ouviu explosões distantes, que poderiam ser as interceptações dos projéteis pelo sistema antimísseis israelense.



Algumas horas antes, o Exército de Israel relatou "combates intensos" no sul do Líbano, após o início de uma As sirenes de ataque aéreo foram acionadas no centro de Israel nesta terça-feira, anunciou o Exército, ao alertar que projéteis foram disparados a partir do Líbano."As sirenes foram acionadas no centro de Israel após lançamentos de projéteis procedentes do Líbano", afirma o Exército em um comunicado. Em Tel Aviv, um correspondente da AFP ouviu explosões distantes, que poderiam ser as interceptações dos projéteis pelo sistema antimísseis israelense.Algumas horas antes, o Exército de Israel relatou "combates intensos" no sul do Líbano, após o início de uma ofensiva terrestre contra o Hezbollah , e alertou os libaneses para não sigam até a região "a bordo de veículos para sua própria segurança".

O Hezbollah nega que esteja acontecendo uma incursão terrestre israelense no Líbano. "Todas as alegações sionistas de que as forças de ocupação entraram no Líbano são alegações falsas", afirmou um porta-voz do Hezbollah ao canal Al Jazeera. "Não houve nenhum confronto terrestre direto entre os combatentes da resistência e as forças de ocupação (israelenses)", acrescentou.



