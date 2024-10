Teresa de Jesus Cruz Rubio foi morta pelo próprio filho, Alejandro Gonzalez, no estado americano do Arizona - Reprodução

Publicado 01/10/2024 14:51

Alejandro Gonzalez, um americano de origem hispânica, é acusado de matar a própria mãe e decapitá-la poucas horas antes de sua festa surpresa de aniversário.



A polícia do estado do Arizona (EUA) informou que Alejandro admitiu aos investigadores que matou sua mãe, Teresa de Jesus Cruz Rubio, de 49 anos, com uma faca de cozinha em sua casa, na cidade de Glendale. O caso aconteceu na sexta-feira passada (27). O corpo decapitado foi encontrado dentro de casa por um membro da família e Alejandro foi logo em seguida.

"A família preparou uma festa surpresa de aniversário para a vítima. Mais cedo naquele dia, por volta das 15h40, os familiares contataram a vítima, que concordou em se reunir com eles. Quando a vítima não apareceu para a reunião, a família ficou preocupada e foi até a casa dela, onde encontraram seu corpo decapitado", informou a polícia.



A família teria dito aos investigadores que Gonzalez havia sido libertado há poucos dias da prisão e estava morando com sua mãe. Documentos judiciais revelam que sua família disse que ele tinha problemas mentais e era "capaz de matá-la".