Após o ataque, a polícia e os agentes da Guarda Nacional iniciaram uma perseguição para encontrar os responsáveisReprodução/AFP

Publicado 03/10/2024 09:11

Quatro pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas após um ataque a um centro de detenção para pessoas dependentes no violento estado mexicano de Guanajuato (centro), informaram as autoridades locais na quarta-feira.

O crime ocorreu na noite de terça-feira na cidade de Salamanca, quando indivíduos armados invadiram as instalações onde se encontravam os reclusos e os responsáveis do centro de reabilitação, detalhou o governo municipal em comunicado.

"Neste lamentável acontecimento, quatro pessoas perderam a vida e outras cinco ficaram feridas. A denúncia foi imediatamente atendida por elementos da polícia municipal", indicou o governo local no boletim.

Após o ataque, a polícia e os agentes da Guarda Nacional "iniciaram uma perseguição para encontrar os responsáveis", acrescentou a autoridade, enquanto paramédicos da Cruz Vermelha atenderam as vítimas.

Os corpos de três dos falecidos foram deixados no interior do local e outro estava caído na via pública, segundo boletins de ocorrência.

Durante a fuga, os agressores lançaram pontas de metal para furar os pneus dos veículos das forças de segurança, impedindo-as de alcançá-los, detalhou o governo municipal.

Até agora, nenhuma prisão foi relatada pelo ataque, acrescentaram as autoridades. Em meio às disputas entre gangues dedicadas ao tráfico de drogas, centros de reabilitação para dependentes químicos têm sido alvo de ataques em vários estados mexicanos.

Segundo as autoridades, alguns destes locais são utilizados como refúgio por supostos membros de grupos criminosos, especialmente traficantes de droga, que quando descobertos são atacados pelos seus rivais.