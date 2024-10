Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky - Sergei Supinsky/AFP

Presidente da Ucrânia, Volodimir ZelenskySergei Supinsky/AFP

Publicado 04/10/2024 14:59

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou, nesta sexta-feira (4), que viajou à região de Sumy, na fronteira com a Rússia, onde se encontrou com soldados que combatem do outro lado da fronteira na ofensiva realizada na região russa de Kursk.

"Comecei hoje minha viagem à região de Sumy para me encontrar com nossos soldados, os rapazes que combatem na região de Kursk para defender nossas regiões fronteiriças e no conjunto do país", escreveu Zelensky no Telegram.

O mandatário ucraniano viajou várias vezes para muito perto da fronteira desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.

"Durante uma guerra longa não se trata apenas de motivar as tropas. Tem que motivar o mundo inteiro e convencê-lo que os ucranianos podem ser mais fortes que o inimigo", disse aos soldados, segundo um vídeo.

O presidente ucraniano se encontrou com os soldados da 82ª brigada de assalto aerotransportada, comprometida com a ofensiva realizada em território russo, e escutou o relatório do comandante dessa unidade.

Zelensky condecorou soldados, acompanhado do comandante-chefe do Exército, Olexander Sirski, em um abrigo subterrâneo.

O ucraniano já havia visitado essa região em agosto após o início, em 6 de agosto, da ofensiva da Ucrânia, que pegou de surpresa o Exército russo ao se apoderar de vários quilômetros quadrados.

Essa ofensiva ucraniana, que buscava obrigar a Rússia a voltar a mobilizar na área tropas comprometidas em combates na região ucraniana de Donetsk, fracassou no objetivo de melhorar a situação nessa frente, onde os russos seguem avançando.