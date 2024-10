Imagem de sonar capturada por Shaun Sloggie mostra uma criatura marinha não identificada (detalhe) - Reprodução

Publicado 04/10/2024 12:58

Um experiente navegador do Lago Ness, na Escócia, acredita ter finalmente encontrado provas de que o 'Monstro', - apelidado pelos escoceses de "Nessie" - existe após capturar sua forma em um sonar.

Shaun Sloggie, 30 anos, disse que o objeto misterioso estava à 98m de profundidade no lago escuro, que é conhecido mundialmente por ser o lar do 'Monstro de Loch Ness'.

Shaun disse que "nunca viu nada parecido" com a descoberta, que parece ter o mesmo formato da criatura, como uma enguia que centenas de pessoas relataram ter visto desde os anos 1930. Shaun revelou que seu sonar captou o objeto enquanto navegava pelo lago com o piloto marítimo Liam McKenzie, em 22 de setembro.

Ele afirmou que a tecnologia moderna de sonar, que usa ondas sonoras para "ver" na água, detectou uma forma alongada e que parecia ter bolsas de ar, que se parece muito com a famosa criatura lendária. Shaun trabalha para a Cruise Loch Ness, que ajuda os turistas a conhecer as paisagens, a vida selvagem e a história do famoso Lago Ness, e monitora o lago há quase uma década.

O tamanho e o formato do objeto levaram a equipe a especular sobre sua possível ligação com a criatura lendária, que há muito se pensava ser semelhante a um plesiossauro.

"Temos peixes que não deveriam estar aqui, criaturas que antecederam os dinossauros, criaturas enormes no sonar e códigos desconhecidos de DNA - então definitivamente há um mistério. É a coisa mais estranha que já vi em um sonar na minha vida. Quando coloco essa imagem na tela, você pode sentir o frio a bordo. Não somos especialistas em sonar e não sei o que é, e não consigo dizer o quão grande é", afirmou.

A equipe ainda retornou ao local para investigar mais, mas disse que o objeto havia desaparecido misteriosamente.

O último grande contato de sonar no Lago Ness ocorreu há quase quatro anos, em 24 de setembro de 2020, dois anos depois de uma fotógrafa divulgar fotos que ela acredita mostrarem que o folclore escocês é verdadeiro. Chie Kelly capturou uma grande criatura parecida com uma enguia girando e se movendo lentamente na superfície antes de desaparecer sob a água, em 2018.

Os escoceses dizem que o primeiro avistamento relatado do monstro foi feito em 565 d.C. pelo missionário irlandês São Colombo, quando ele se deparou com uma fera gigante no Rio Ness.

No entanto, muitas imagens da criatura mítica — incluindo uma famosa fotografia tirada em 1934 pelo coronel Robert Kenneth Wilson — provaram ser falsas.