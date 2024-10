Inundações após fortes chuvas em Kiseljak, na Bósnia - Reprodução/AFP

Publicado 04/10/2024 11:14

Ao menos 14 pessoas morreram nesta sexta-feira (4) na Bósnia devido às fortes chuvas que causaram enchentes e deslizamentos de terra, um número que poderá aumentar à medida que os serviços de resgate chegarem às localidades afetadas.

"Por enquanto encontramos 14 corpos na região de Jablanica. Infelizmente, é muito provável que este não seja o balanço final", disse à AFP Darko Jukan, porta-voz do governo desta região, localizada entre o centro e o sul da Bósnia, cerca de 70 km a sudoeste de Sarajevo.

As intensas chuvas que caíram no centro do país nas últimas 24 horas provocaram inundações e grandes deslizamentos de terra. Muitas pessoas ainda estão desaparecidas.

O governo bósnio enviou o Exército para a região "para prestar assistência às autoridades civis em resposta a esta catástrofe", afirmou em um comunicado após uma reunião extraordinária.

Jablanica, uma cidade de 4 mil habitantes localizada perto de um lago artificial de mesmo nome, foi especialmente afetada pelo desastre. Algumas das fotos compartilhadas nas redes sociais mostraram a estrada bloqueada por montes de lama e a cidade quase submersa.

Em Kiseljak, cerca de 20 km a sudoeste de Sarajevo, várias casas, veículos e jardins foram inundados em apenas dez minutos.