Ivan Nekrasov, de 31 anos, foi flagrado com filhotes de canguru - Reprodução

Ivan Nekrasov, de 31 anos, foi flagrado com filhotes de canguruReprodução

Publicado 04/10/2024 11:47 | Atualizado 04/10/2024 11:49

Um anão de 31 anos, que usou sua estatura diminuta para burlar a segurança de um zoológico e roubar animais, foi preso com dois filhotes de cangurus escondidos em um saco.

Ivan Nekrasov foi detido pela polícia perto de uma estação ferroviária na cidade de Alexandrov, na Rússia, no domingo passado (30).

No carro dele, a polícia descobriu uma sacola de compras xadrez onde ele havia colocado os dois filhotes, da espécie pescoço-vermelho, que havia roubado do Zoológico de Kaluga. Um dos bichinhos não resistiu e morreu.

Os policiais estavam no seu encalço desde 27 de setembro, após o roubo de um filhote de canguru no Zoológico de Yaroslavl. No interrogatório, Nekrasov confessou o crime e revelou que já havia repassado um terceiro canguru e que planejava trocar o sobrevivente por um macaco para mantê-lo como animal de estimação.

Os cangurus-de-pescoço-vermelho, nativos da Austrália, são alvos cobiçados nos mercados paralelos internacionais, onde são comprados para zoológicos particulares ou criados para serem abatidos por sua carne.

Com 1,38 m, Nekrasov explorou sua baixa estatura para evitar ser detectado, misturando-se à multidão enquanto roubava animais de zoológicos, sendo frequentemente confundido com uma criança de acordo com a polícia.

Em um caso bizarro, ele conseguiu obter um crocodilo e tentou transportá-lo para a cidade de Sochi. Ele visitou o Ministério de Assuntos Internos para obter uma autorização de transporte, mas o réptil foi apreendido e entregue às autoridades ambientais.

Nekrasov também foi implicado em outros incidentes de crueldade contra animais, incluindo afogamento de gatos. Além disso, ele possui extensa ficha criminal por roubo, invasão de propriedade e arrombamento. Caso seja julgado e condenado pelo roubo dos cangurus, Nekrasov pode pegar uma pena máxima de 5 anos.