Ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi - Reprodução/Internet

Publicado 04/10/2024 11:42

Teerã "apoia os esforços" destinados a alcançar um cessar-fogo simultâneo com Israel no Líbano e na Faixa de Gaza, disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, nesta sexta-feira (4) durante uma visita a Beirute.

"Apoiamos os esforços para um cessar-fogo, na condição de que, em primeiro lugar, os direitos do povo libanês sejam respeitados e que seja aceite pela resistência", disse Abbas Araqchi em coletiva de imprensa, referindo-se ao movimento Hezbollah.

"Em segundo lugar, deve ocorrer simultaneamente com um cessar-fogo em Gaza", acrescentou, na primeira visita ao Líbano de um ministro iraniano desde o assassinato, em 27 de setembro, do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um bombardeio israelense.

Araqchi especificou que discutiu o cessar-fogo com "as autoridades libanesas" e disse que as autoridades iranianas também estavam "em contato com outros países para estabelecer um cessar-fogo".

Tanto a França como os Estados Unidos, juntamente com outros países árabes e ocidentais, apelaram em setembro a um cessar-fogo imediato de 21 dias entre Israel e o Hezbollah, a fim de "dar uma oportunidade à diplomacia".

Israel ignorou a iniciativa e intensificou os bombardeios contra o país vizinho.

O ministro iraniano foi recebido pelo primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, e pelo presidente do Parlamento, Nabih Berri, aliado do Hezbollah.

"A República Islâmica do Irã sempre apoiou o Líbano, foi e continua sendo um apoio dos xiitas libaneses e do Hezbollah", sublinhou.