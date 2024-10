Série 'Monstros' é inspirada na história de Lyle e Erik Menendez - AFP / Netflix

Série 'Monstros' é inspirada na história de Lyle e Erik MenendezAFP / Netflix

Publicado 04/10/2024 20:32

O caso dos irmãos Menendez pode ganhar uma reviravolta após o sucesso da série "Monstros", produzida pela Netflix, que conta a história de como Lyle e Erik mataram os pais. Presos há mais de três décadas, os dois podem ter a pena de prisão perpétua revogada com o surgimento de novas provas, que serão apresentadas em uma nova audiência marcada para o dia 29 de novembro.

Em uma coletiva de imprensa, realizada nesta quinta-feira (3), o promotor público do Condado de Los Angeles George Gascón afirmou que está revisando o caso depois do surgimento de novas provas de que, de fato, Lyle e Erik Menendez foram abusados pelo pai, José Menendez.

Em uma carta, supostamente escrita por Erik, em dezembro de 1988 - cerce de oito meses antes do assassinado de José e Kitty Menendez -, para seu primo Andy Cano, o irmão mais novo teria relatado o abuso sexual que sofreu de seu próprio pai.

"Recebemos evidências. Recebemos uma fotocópia de uma carta que supostamente foi enviada por um dos irmãos a outro membro da família falando sobre ele ser vítima de abuso sexual", afirmou Gascón. "Também temos evidências fornecidas pela defesa, por seus advogados, de que um dos membros da banda Menudo alegou que foi molestado pelo pai", completou.

Sucesso dos anos 1980, a banda Menudo fazia parte da gravadora RCA Records, da qual José era diretor de operações. Em 2023, no documentário "Menéndez + Menudos: Boys Betrayed", Roy Rosselló, que iniciou no grupo aos 13 anos, revelou que foi abusado sexualmente pelo Menendez pai.

"Esse aqui é o homem que me estuprou... Esse é o pedófilo", disse ele no documentário enquanto apontava para uma foto de José. Rosselló contou que foi drogado e levado para um quarto por Menendez, onde foi estuprado. Ele ainda foi abusado por José em outras duas ocasiões.

A nova audiência do caso dos irmãos Menendez pode, eventualmente, levar a um novo julgamento ou nova sentença de Lyle e Erik. Segundo Gascón, nenhuma decisão ainda foi tomada

"Nenhuma dessas informações foi confirmada. Não estamos prontos para dizer que acreditamos ou não nessas informações, mas estamos aqui para dizer que temos uma obrigação moral e ética de revisar o que está sendo apresentado a nós e fazer uma determinação com base em um lado de nova sentença, se eles merecem ser novamente sentenciados — mesmo que eles tenham sido claramente os assassinos — porque eles estão na prisão há anos e pagaram suas dívidas à sociedade. Se houvesse evidências que não foram apresentadas ao tribunal naquele momento, e se essas evidências tivessem sido apresentadas, talvez um júri tivesse chegado a uma conclusão diferente", afirmou.

Relembre o caso

Em 1989, o mundo ficou chocado com o assassinato brutal de José e Kitty Menendez dentro de sua mansão em Beverly Hills, na Califórnia, nos Estados Unidos. Após gastarem rios de dinheiro depois da morte do casal, Lyle e Erik foram presos, em 1990, acusados de terem matado os pais. Em 1996, os irmãos foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

Em 20 de janeiro de 1989, os irmãos Menendez, com 21 e 18 anos na época, respectivamente, mataram os pais com 12 disparos de espingarda. Inicialmente, eles foram julgados separadamente, em 1995, mas o júri ficou dividido, o que resultou na anulação do julgamento. Como defesa, os dois afirmaram que cometeram o crime por medo de suas vidas após anos de suposto abuso sexual de José Menedez, que com Lyle teria começado aos 6 anos e continuado com Erik por mais de uma década.

No segundo julgamento, os irmãos foram julgados juntos com uma série de mudanças de regras por parte do juiz. A partir daquele momento, o julgamento não poderia ser televisionado, os depoimentos de abuso sexual foram limitados e o júri proibido de votar em acusações de homicídio culposo em vez de acusações de assassinato, o que resultou à pena de prisão perpétua para Lyle e Erik Menendez a ser cumprida em penitenciárias diferentes.

Em 1998 e 1999, o Tribunal de Apelações da Califórnia e a Suprema Corte da Califórnia mantiveram as condenações de Erik e Lyle e se recusaram a revisar o caso. Além disto, os irmãos entraram com uma petição no Tribunal Distrital dos Estados Unidos e no Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Nono Circuito, que também foi negada. Em 2023, após a declaração do ex-Menudo Roy Rosselló, eles solicitaram uma nova audiência.

A coleção "Monstros", de Ryan Murhpy, baseadas em crimes reais que chocaram o mundo, traz a história de Lyle e Erik na segunda temporada, em "Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais". Apenas na primeira semana, a produção alcançou mais de 19,5 milhões de visualizações. A série, de nove episódios, está disponível na Netflix. Na primeira parte da antologia, o produtor contou o caso de Jeffrey Dahmer em "Dahmer: Um Canibal Americano".