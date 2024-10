Incêndios queimam como resultado de foguetes lançados do Líbano em direção ao norte de Israel - AFP

Publicado 05/10/2024 17:00

O Exército de Israel intensificou os bombardeios no Líbano neste sábado, 5. Os ataques atingem o sul de Beirute com pelo menos doze ataques aéreos. Os ataques têm como alvo combatentes do Hezbollah, concentrado no sul do país e do Hamas, mas atingiram também um campo de refugiados palestinos no norte do Líbano.



Pelo menos seis pessoas morreram neste sábado, de acordo com a Agência Nacional de Notícias estatal libanesa. Dois membros militares do Hamas foram mortos nos ataques, segundo o grupo terrorista. O exército israelense disse que matou dois militares de alta patente do Hamas no Líbano. O exército israelense afirmou que suas forças especiais realizam ataques terrestres contra a infraestrutura do Hezbollah no sul do Líbano, destruindo mísseis, plataformas de lançamento, torres de vigia e instalações de armazenamento de armas.



O governo do Líbano informa que milhares de pessoas deixam o país. Coreia do Sul e Eslováquia, além do Brasil, realizaram operações de resgate dos cidadãos. Os conflitos no território libanês, iniciados há duas semanas, deixaram pelo menos 1,400 mil libaneses, incluindo civis, médicos e combatentes do Hezbollah, mortos e 1,2 milhão de foram expulsos de suas casas, de acordo com dados do Ministério da Saúde do Líbano.



Os ataques israelenses no Líbano atingiram áreas civis e infraestrutura, incluindo hospitais. A mídia local reportou também ataques de Israel ao leste do país.

* Fonte: Associated Press.