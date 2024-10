Manifestantes com bandeiras palestinas e libanesas durante comício em solidariedade ao povo palestino e libanês - AFP

Manifestantes com bandeiras palestinas e libanesas durante comício em solidariedade ao povo palestino e libanês AFP

Publicado 05/10/2024 18:03

Autoridades libanesas informaram que cerca de 375 mil pessoas deixaram o Líbano e se refugiaram na Síria em menos de duas semanas, fugindo dos bombardeios israelenses. A unidade de gerenciamento de crises do governo do Líbano disse que 374.621 pessoas - cidadãos libaneses e sírios que vivem no Líbano - cruzaram a fronteira para a Síria desde 23 de setembro, quando Israel intensificou seus ataques aéreos no Líbano.



Milhares de pessoas continuam cruzando a pé a principal travessia de fronteira de Masnna. A passagem da fronteira de Masnna, contudo, teve parte do trajeto terrestre atingido pelos bombardeios israelenses.



Neste sábado, 5, um a mídia síria pró-governo relatou que um ataque de drone israelense a um carro na cidade de Hama, região central do país, matou uma pessoa e feriu três. O alvo do ataque aéreo não foi esclarecido. O exército israelense não comentou o episódio.

* Fonte: Associated Press.