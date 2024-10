Soldados israelenses realizam operações terrestres - AFP

Publicado 08/10/2024 08:04 | Atualizado 08/10/2024 08:32

O Exército israelense anunciou nesta terça-feira (8) o lançamento de ataques seletivos contra o movimento pró-Irã Hezbollah no sudoeste do Líbano, após o envio de uma quarta divisão ao país vizinho. As operações terrestres israelenses no sul do Líbano começaram em 30 de setembro.



"Ontem (segunda-feira), a 146ª Divisão iniciou operações limitadas, localizadas e seletivas contra alvos terroristas e infraestruturas do Hezbollah no sudoeste do Líbano", disse o Exército israelense em seu canal Telegram.



Embora o Exército israelense não tenha revelado quantas tropas operam no Líbano, segundo o jornal 'Times of Israel' o número é provavelmente superior a 15.000.

Promessa israelense

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu no primeiro aniversário dos ataques do Hamas, em 7 de outubro, que lutará até a vitória contra o movimento palestino e o Hezbollah libanês, aliados do Irã, seu inimigo declarado.



Apesar das mortes de seus líderes, estes movimentos continuam a disparar foguetes contra Israel, a partir de Gaza e do Líbano.

Resposta forte

O Hamas afirma continuar sua luta contra Israel, através de uma "longa batalha de desgaste", nas palavras do porta-voz do braço armado do movimento, Abu Obeida.



Em Gaza, o Exército israelense bombardeou o norte no centro do território nesta terça-feira. A guerra em Gaza e no Líbano desencadeou uma escalada de violência entre Israel e Irã.



Israel declarou que prepara um ataque ao seu arqui-inimigo iraniano, em resposta aos mísseis disparados há uma semana por Teerã contra seu território. A República Islâmica diz que reagirá a qualquer resposta israelense.



"Qualquer ataque às infraestruturas iranianas implicará uma resposta mais forte", disse o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, citado pela televisão estatal.



O presidente americano, Joe Biden, aconselhou Israel a não atacar instalações petrolíferas no Irã, um dos dez maiores produtores de petróleo do mundo.