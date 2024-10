Estudo é da organização beneficente Trussell Trust - Divulgação/Trussell Trust

Publicado 08/10/2024 21:24

Mais de nove milhões de pessoas, entre elas uma em cada cinco crianças, vivem em situação de extrema pobreza no Reino Unido, segundo o informe de uma ONG publicado nesta quarta-feira (8). Catorze por centro da população residente no Reino Unido viviam diariamente situações de falta de alimentos e dificuldades para atender a suas necessidades básicas no fim de março de 2023, um milhão de pessoas a mais do que cinco antes antes, segundo o estudo da organização beneficente Trussell Trust.



O informe da ONG, que administra uma ampla rede de bancos de alimentos em todo o país, assinala que o fenômeno afeta especialmente a infância, com três milhões de crianças em situação de extrema pobreza. Segundo o estudo, 20,9% das crianças no Reino Unido estão nessa situação, assim como um terço das famílias monoparentais e 28% das famílias de minorias africanas e caribenhas.



A ONG considera em situação de extrema pobreza, por exemplo, as famílias cujos recursos disponíveis beiram as 152 libras semanais (R$ 1.103) para uma pessoa sozinha e 204 libras (R$ 1.473) para um adulto e uma criança.

Segundo a Trussell Trust, a pandemia de covid e a crise do custo de vida que afetou o país a partir de 2022 devido às repercussões da guerra na Ucrânia explicam, em parte, a piora da situação.



A organização indica que distribuiu um recorde de três milhões de cestas de alimentos entre abril de 2023 e março de 2024, o dobro de cinco anos antes, e pede ao governo trabalhista medidas para melhorar o sistema de assistência social.



"Se nada mudar, o número de pessoas que lutam para se alimentar e vivem na pobreza só irá aumentar", afirma Helen Barnard, diretora de políticas, pesquisa e impacto da Trussell Trust, citada no informe. O governo, que vai apresentar seu próximo orçamento no fim do mês, "deve fazer da reforma do sistema uma prioridade urgente", destaca Helen.