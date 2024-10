Papa Francisco - AFP

Papa FranciscoAFP

Publicado 09/10/2024 09:35 | Atualizado 09/10/2024 09:51

O papa Francisco receberá o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, na manhã de sexta-feira (11), anunciou o Vaticano nesta quarta-feira (9).

O sumo pontífice receberá Zelensky no Palácio Apostólico das 9h30 às 10h locais (4h30 às 5h no horário de Brasília), de acordo com um breve comunicado do Vaticano.

Nenhuma declaração à imprensa está prevista durante o encontro entre Zelensky e o papa, que desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, lançou apelos à paz em vão.

O último encontro entre o papa e Zelensky ocorreu durante a cúpula do G7, em junho, na Apúlia, a convite da Presidência italiana.

A imprensa italiana informou que a primeira-ministra italiana se reunirá com Zelensky na noite de quinta-feira, mas até o momento não há confirmação oficial.

Zelensky está na Croácia nesta quarta-feira para uma reunião com líderes dos Bálcãs em busca de apoio internacional.

O presidente ucraniano estava programado para participar de uma reunião no sábado com mais de 50 países aliados em uma base aérea dos EUA na Alemanha, mas a reunião foi adiada depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, cancelou sua presença devido à ameaça do furacão Milton na Flórida.