Israel insiste que não permitirá que arqui-inimigo Irã amplie presença na SíriaRabih Daher/AFP

Publicado 09/10/2024 21:22

A imprensa estatal da Síria noticiou um ataque israelense na manhã desta quinta-feira (10, noite de quarta em Brasília) contra a província central de Homs, um dia após outro bombardeio no sul da Síria.



"Um ataque israelense" atingiu uma zona industrial na localidade de Hassia, cerca de 30 km ao sul da cidade de Homs, informou a agência de notícias estatal Sana.



A agência acrescentou que, de acordo com "informações iniciais", o ataque atingiu uma "fábrica de veículos" e causou danos materiais.



O gerente da zona industrial indicou que o ataque também atingiu veículos "carregados com suprimentos médicos e de socorro [...], o que desencadeou um grande incêndio".



Desde o início da guerra civil na Síria em 2011, Israel lançou centenas de bombardeios no país, em sua maioria contra posições do Exército e de combatentes pró-Irã, incluindo o grupo libanês Hezbollah.



As autoridades israelenses raramente comentam seus ataques na Síria, mas têm insistido que não permitirão que seu arqui-inimigo Irã amplie sua presença no país.