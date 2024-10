Aeronave hipersônica pode atingir velocidades impressionantes - Divulgação

Publicado 09/10/2024 12:48

A empresa Venus Aerospace apresentou sua nova aeronave, a Stargazer, em um evento de inovação no Arkansas, no interior dos Estados Unidos na semana passada. A companhia aponta que o modelo é capaz de realizar voos em velocidades muito superiores aos outro aviões.

Um exemplo é voo Houston, no Texas, EUA, para Londres, na Inglaterra. Em condições normais, esse viagem é feita em cerca de 9 horas. A Venus Aerospace promete um voo de menos de 2 horas.

O novo avião, que custa 33 milhões de dólares, algo em torno de R$ 188 milhões, melhoraria drasticamente a vida daqueles que desejam cruzar o oceano e podem pagar por esta comodidade.

O Stargazer decolaria usando motores a jato tradicionais e então faria a transição para o motor Venus Detonation Ramjet 2.000-pound Thrust Engine (VDR2) quando atingisse uma altitude apropriada.



A expectativa é que ele alcance 7.400 km por hora, cerca de seis vezes a velocidade do som. Junto com o Stargazer, o motor também será usado para alimentar drones de alta velocidade e foi testado com sucesso em um pequeno drone no início deste ano. A empresa deve concluir um segundo teste de drone em 2025.



Os passageiros que viajarem no jato hipersônico não voarão apenas mais rápido, mas também mais alto, alcançando até 110.000 pés, o que lhes permitirá ver a curvatura da Terra.