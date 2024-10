Espectadores de Sancta Susanna ficaram chocados com as cenas, mesmo sendo avisados previamente - Reprodução de vídeo

Publicado 10/10/2024 16:43

Espectadores de uma ópera precisaram receber atendimento médico depois de testemunhar uma apresentação provocativa que mostrou cenas de sexo explícito entre mulheres, sangue de verdade e freiras nuas andando de patins.

A ópera 'Sancta Susanna', encenada e dirigida por atrizes feministas, de autoria do compositor Paul Hindemith, estreou em Stuttgart, na Alemanha, no dia 5 deste mês e ficará em cartaz até 3 de novembro. No entanto, os espectadores que estavam presentes à estreia mal conseguiram assistir à apresentação. A ópera, que apresenta uma visão radical da Santa Missa, abrange apenas um ato, durante o qual os artistas narram a história de uma freira explorando sua sexualidade.

Mas a apresentação resultou em 18 espectadores precisando de auxílio médico durante algumas cenas particularmente chocantes. Foram relatados casos de náuseas, vômitos e estado de choque, e em três casos, um médico teve que ser chamado. Os que precisaram de assistência testemunharam atos sexuais reais, acrobacias dolorosas, sangue genuíno e a aplicação de ferimentos corporais e piercings - tudo realizado ao vivo no palco.

Os atos tomam rumos surreais, incluindo uma cena em que uma pessoa pequena vestida como o Papa é lançada ao céu por um braço mecânico, enquanto outro membro do elenco canta músicas do rapper Eminem vestido como Jesus Cristo.

A produção da peça se defende, garantindo que emitiu alertas sobre a violência sexual retratada e que alguns espectadores podem sentir "desconforto" ou até mesmo ficar "traumatizados".