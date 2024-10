Mohammad Abdullah, líder da Jihad Islâmica, foi assassinado - AFP

Mohammad Abdullah, líder da Jihad Islâmica, foi assassinadoAFP

Publicado 11/10/2024 07:33

O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira (11) que matou o principal comandante do grupo militante palestino Jihad Islâmica no campo de refugiados de Nur Shams, na Cisjordânia ocupada.



O Exército disse que Mohammad Abdullah foi "eliminado" na quinta-feira (10) depois que um avião israelense atacou o campo de Tulkarem. Outro "terrorista" foi morto na operação, na qual foram recuperados rifles M-16 e coletes à prova de balas, acrescentou.



Abdullah foi o sucessor de Mohamed Yaber, também conhecido como "Abu Shuyaa", morto em um ataque israelense no final de agosto.



A Jihad Islâmica é aliada do Hamas e ambos os grupos lutam contra as forças israelenses na Cisjordânia e na Faixa de Gaza.



A violência aumentou na Cisjordânia desde que o Hamas lançou o seu ataque sem precedentes contra Israel em outubro do ano passado. Desde então, tropas e colonos israelenses mataram pelo menos 705 palestinos na Cisjordânia, segundo o Ministério da Saúde com sede em Ramallah.



Autoridades israelenses dizem que pelo menos 24 israelenses, incluindo civis e membros das forças de segurança, foram mortos em ataques de militantes palestinos ou em operações do Exército durante o mesmo período na Cisjordânia.