Cidadãos locais deixaram flores no local do ataque - Reprodução / Redes sociais

Publicado 12/10/2024 08:12 | Atualizado 12/10/2024 09:05

Uma estudante de 12 anos morreu após ser atacada por uma matilha de 15 cães de rua em Yakutia, a região mais fria da Rússia. As mordidas foram tão fortes que arrancaram o couro cabeludo da jovem. A informação foi publicada nesta sexta-feira (11), pelo jornal britânico "Daily Mirror".

Ela estava voltando da escola e indo para casa enquanto conversava com uma amiga pelo celular, quando começou a ser perseguida pelos cachorros e gritar. "Me ajuda!", disse pela ligação de voz, cortada logo em seguida. O pai da garota foi chamado e, imediatamente, começou a procurar a filha, até encontrá-la com danos severos.

Um membro da família descreveu os danos sofridos pela russa. "Ela tinha inchaço cerebral, músculos da perna rompidos, seus órgãos internos haviam falhado, e apenas seu coração ainda funcionava. Ela estava viva graças à adrenalina e à ventilação mecânica", afirmou à imprensa local.

A jovem foi levada ao hospital, mas morreu dois dias depois e deve ser enterrada neste sábado (12). Após protestos do pai e relatos de moradores que teriam se oferecido para atirar nos cachorros, autoridades informaram que os animais serão capturados e "mortos de uma forma humana, sem dor", segundo Margarita Klimenko, do Departamento de Veterinária de Neryungri.

"Minha filha morreu. O coração dela não aguentou, parou. Acabou tudo. Todos nós esperávamos pelo melhor", lamentou o pai da menina, inconsolado.