Candidata presidencial democrata Kamala HarrisAFP

Publicado 12/10/2024 12:19

A Casa Branca publicou, neste sábado (12), um relatório médico que conclui que os 59 anos de Kamala Harris fornecem "resiliência física e mental necessária" para servir como presidente, em uma tentativa de pressionar o seu rival republicano Donald Trump a fazer uma publicação semelhante.



"A vice-presidente Harris continua com excelente saúde", disse o seu médico Joshua Simmons no relatório, acrescentando que a também candidata presidencial "possui a resiliência física e mental necessária para desempenhar com sucesso as funções da presidência".

Segundo Simmons, os exames médicos mais recentes de Kamala, realizados em abril, não mostraram nada "fora do comum" e ela está com "excelente saúde". Relatou apenas um tratamento: imunoterapia com alérgenos por três anos para reduzir os sintomas de alergia sazonal.A vice-presidente e candidata democrata espera que este exame médico alimente o debate sobre as capacidades de Trump, que até agora se recusou a publicar qualquer informação sobre o seu estado de saúde aos 78 anos.As questões da idade e das competências cognitivas começaram a ser fatores importantes nesta campanha, até que o presidente democrata Joe Biden, de 81 anos, jogou a toalha em julho, após um debate desastroso contra o ex-presidente republicano.Desde então, essa questão tem sido pouco abordada na mídia e não tem uma influência notável nas pesquisas, que estão muito acirradas entre Harris e Trump.Recentemente, a equipe de campanha da democrata interessou-se por um artigo do "The New York Times" que observava que o ex-presidente não divulgou os resultados de nenhum exame médico recente.Outra publicação do mesmo jornal analisou seus discursos recentes, concluindo que eles se tornaram mais "longos", "confusos", "vulgares" e "obcecados pelo passado".O ex-presidente mantém uma agenda forte de viagens e comícios, mas não demonstra cansaço comparável ao de Biden. Além disso, segundo as pesquisas, sua idade não é uma questão importante para os eleitores.Uma pesquisa do Gallup publicada em 10 de outubro aponta que 41% do eleitorado considera o republicano velho demais para ser presidente novamente. A porcentagem não mudou muito desde que Kamala se tornou candidata presidencial, em 5 de novembro.Segundo o Gallup, em junho, 37% dos eleitores pensavam assim, enquanto mais de 60% dos americanos já acreditavam que Biden era muito velho para permanecer na Casa Branca.