Donald Trump, ex-presidente dos EUA e candidato à reeleição - Caitlin O'Hara/AFP

Donald Trump, ex-presidente dos EUA e candidato à reeleiçãoCaitlin O'Hara/AFP

Publicado 14/10/2024 08:27

Um homem foi preso neste domingo (13) perto de um comício de Donald Trump em Coachella, no estado americano da Califórnia, por porte ilegal de armas, após ser visto fortemente armado. Ele foi libertado após o pagamento de uma fiança de US$ 5 mil (cerca de R$ 28 mil).

Embora o incidente não tenha afetado a segurança do candidato e ex-presidente republicano, ele aconteceu após duas tentativas de assassinato contra Trump nos últimos meses, e uma solicitação de reforço da sua segurança.



Identificado como Vem Miller, 49, morador de Las Vegas, o suspeito estava "em posse de uma escopeta, uma pistola carregada e um carregador de alta capacidade", e foi preso antes da chegada de Trump, quando dirigia um SUV, informou Chad Bianco, xerife do condado de Riverside.



Miller estava em posse de "vários passaportes com diferentes nomes, um veículo não registrado com placa falsa e armas de fogo carregadas", disse Bianco. "Não há como nenhum de nós saber o que se passava pela sua cabeça, mas, se me perguntarem agora, meus agentes provavelmente evitaram a terceira tentativa de assassinato."



O suspeito deverá comparecer a um tribunal local em janeiro, pelos crimes de porte de arma de fogo carregada e de carregador de alta capacidade.