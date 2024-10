Diplomacia do panda é uma estratégia chinesa que utiliza o envio de pandas a outros países como um gesto de cooperação - Divulgação/Smithsonian?s National Zoo

Publicado 14/10/2024 20:37

Dois pandas iniciaram, nesta segunda-feira (14), uma longa viagem da China para a capital dos Estados Unidos, anunciaram a organização chinesa responsável pela proteção da espécie e seu futuro zoológico. O macho Bao Li e a fêmea Qing Bao, ambos com 3 anos de idade, partiram da província chinesa de Sichuan em jaulas individuais com uma grande provisão de bambu, de acordo com a Associação Chinesa para a Preservação da Fauna e imagens divulgadas pela CNN.



Esses dois mamíferos, que possuem um forte simbolismo diplomático, serão recebidos na terça-feira com grande destaque em Washington, já que a cidade está sem pandas há quase um ano.



Os animais são transportados em um avião especial chamado Panda Express, sob a supervisão veterinária de uma equipe de cuidadores de Washington.



Foi a primeira-dama dos Estados Unidos, junto com o Zoológico Nacional do Smithsonian, quem fez o anúncio sobre os pandas no fim de maio.

Neste zoológico da capital americana, o público poderá conhecer os dois "embaixadores pandas" dentro de algumas semanas, após um período de quarentena e aclimatação.



"Algo grande está chegando a Washington", escreveu a instituição, que fechará excepcionalmente na terça para receber seus novos hóspedes.



A partida para a China dos últimos três pandas hospedados em Washington, em novembro de 2023, após a expiração de um acordo de empréstimo, foi interpretada como um sinal das tensões bilaterais.



A tradição remonta a 1972, quando o primeiro casal de pandas foi oferecido por Pequim aos Estados Unidos, depois de uma histórica visita do presidente Richard Nixon à China comunista de Mao Tsé-Tung.