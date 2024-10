Registros da polícia de Washington mostram cerca de 100 guaxinins nas redondezas da casa de uma mulher - Reprodução / X

Registros da polícia de Washington mostram cerca de 100 guaxinins nas redondezas da casa de uma mulherReprodução / X

Publicado 15/10/2024 15:08 | Atualizado 15/10/2024 15:10

Uma mulher foi forçada a se esconder dentro do próprio carro após ser rodeada por cerca de 100 guaxinins que queriam se alimentar na sua casa em Washington, Estados Unidos. Ela dava comida a alguns deles há mais de 30 anos, mas se assustou com a quantidade de animais que passaram a rodear a sua residência dia e noite. Depois que sofreu o ataque, chamou as autoridades.

A moradora disse à polícia que o número de guaxinins "explodiu" há cerca de seis semanas e parte deles era potencialmente agressiva, segundo reportagem da "NBC". O caso aconteceu em 3 de outubro.

On Patrol: Raccoon Invasion pic.twitter.com/5pAUE761Nk — Kitsap Sheriff (@KitsapCoSheriff) October 7, 2024

O porta-voz do xerife do condado de Kitsap, Kevin McCarty, disse que a mulher ter alimentado os bichos por tanto tempo foi determinante para atraí-los. "De alguma forma, a notícia se espalhou na terra dos guaxinins e todos apareceram na casa dela esperando uma refeição", brincou.

"[Os agentes que atenderam a ocorrência] ficaram chocados. Nunca tinham visto tantos guaxinins em um só lugar. Ninguém nunca se lembra de ter sido cercado por um enxame de guaxinins. Essa foi a primeira vez", explicou.

Os bichos têm causado incômodo aos vizinhos. Wendy Cronk, que mora perto do local atacado, expressou sua raiva pela infestação destes animais na rua.

"Eu vi vários guaxinins no meu quintal recentemente. Meus cachorros brigaram várias vezes com um guaxinim. Eu até tive que levar um dos meus cachorros ao veterinário depois de brigar com um deles. E eu também notei que tem havido muito mais guaxinins atropelados na estrada principal aqui."

Agora, a mulher foi encaminhada ao Departamento Estadual de Pesca e Vida Selvagem. Ela disse que uma empresa de captura havia cobrado US$ 500 (R$ 2.825) por guaxinim — US$ 50.000 (R$ 282.500) no total — para lidar com o problema.

"Não alimente animais selvagens. Quando animais selvagens têm uma fonte confiável de alimento, eles vão continuar voltando para ela. E foi isso que esses guaxinins fizeram até que o número de guaxinins esperando uma refeição saiu do controle", concluiu McCarty.