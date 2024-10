Médicos descobriram que britânico de 78 anos tinha três pênis - Reprodução

Publicado 15/10/2024 16:33 | Atualizado 15/10/2024 16:34

Um homem britânico viveu até os 78 anos sem perceber que tinha dois pênis extras. Acredita-se que o aposentado passou a vida inteira sem saber de sua notável variação anatômica. A condição ultrarrara foi descoberta por estudantes da Escola Médica da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, quando eles dissecaram seu corpo, que foi doado para a ciência.



Eles o diagnosticaram com triphallia, uma condição genética rara que só havia sido registrada apenas uma vez na história da Medicina, em 2020, de acordo com o Journal of Medical Case Reports. Enquanto isso, a difhallia – ou pênis duplicado – afeta uma em cada 5 a 6 milhões de pessoas.



O homem foi descrito como um homem branco com cerca de 1,80m de altura, que parecia ter genitália normal no exame externo. Quando isso foi dissecado, revelou dois pequenos pênis escondidos dentro do saco escrotal.



No útero, a fase inicial do desenvolvimento genital ocorre entre quatro e sete semanas de gestação. "Anormalidades genéticas que afetam a expressão dos receptores de andrógenos podem causar anormalidades genitais morfológicas. Neste caso, pode ter havido triplicação do tubérculo genital. A uretra originalmente se desenvolveu no pênis secundário, no entanto, quando este pênis falhou em se desenvolver, a uretra desviou seu curso e se desenvolveu no pênis primário em vez disso", informa um trecho do laudo dos estudantes.



Em quase todos os casos de duplicação peniana externa, que era tipicamente associada a outras anormalidades congênitas, os cirurgiões decidiam remover o pênis adicional.

Os autores do laudo afirmam não ter certeza de que o homem tinha conhecimento de sua rara condição genética e acrescentaram que, dada a natureza acidental da descoberta, eles sugeriram que a duplicação peniana interna pode ser mais comum do que se pensava anteriormente.