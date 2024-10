Obra será leiloada em 31 de outubro - Divulgação

Publicado 15/10/2024 20:57

Uma obra da robô artista Ai-Da, um humanoide dotado de inteligência artificial (IA), será leiloada em 31 de outubro, algo inédito no mundo da arte, anunciou a casa de leilões Sotheby's. Seu retrato do matemático inglês Alan Turing, considerado um dos pais da informática, faz parte do lote deste leilão online que explora a "interseção entre arte e tecnologia" e ficará aberto até 7 de novembro.



Espera-se que esta pintura de 2,2 metros de altura, intitulada "AI God" ("Deus da IA"), atinja um preço de 100 mil a 150 mil libras (entre 739 mil e 1,1 milhão de reais), segundo os criadores de Ai-Da.



A robô é um dos mais avançados do mundo e foi projetada para se parecer com uma mulher, com grandes olhos e cabelo castanho escuro.



Ai-Da foi criada em 2019 por uma equipe liderada por Aidan Maller, galerista e fundador do Ai-Da Robot Studio, com especialistas em IA das universidades de Oxford e Birmingham, na Inglaterra.

Seu nome foi inspirado em Ada Lovelace, a primeira programadora da história.



A robô artista, que utiliza IA para criar quadros e esculturas, move-se e se expressa de maneira autônoma, sem intervenção humana.



"Por meio dos meus retratos de Alan Turing, celebro seus trabalhos e contribuições para o desenvolvimento da informática e da IA", diz um comunicado atribuído a ela.



O retrato, um rosto desestruturado com tons escuros, evoca claramente os temores de Alan Turing sobre o uso dessa tecnologia e "continua a questionar até onde o poder da IA nos levará", destacou Aidan Maller.



Outras obras de Ai-Da já foram expostas na Bienal de Veneza, no Museu do Design de Londres, nas pirâmides de Gizé e nas Nações Unidas. Esta inteligência artificial também fez um discurso na Câmara dos Lordes em 2022.



Durante esta semana de leilões online, serão vendidas outras obras que questionam o papel da IA e a definição da criação artística.