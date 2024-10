Jake E. Lee foi baleado enquanto passeava com o cachorro em Las Vegas - Reprodução / Instagram

Jake E. Lee foi baleado enquanto passeava com o cachorro em Las VegasReprodução / Instagram

Publicado 15/10/2024 18:27

O guitarrista Jake E. Lee foi baleado várias vezes enquanto andava pelas ruas de Las Vegas, nos Estados Unidos, na manhã desta terça-feira (15). Internado em uma unidade de terapia intensiva, o artista, de 67 anos, está consciente e bem. Lee já tocou com Ozzy Osbourne, Badlands , Cinderella e Red Dragon Cartel.

De acordo com um comunicado emitido à imprensa americana pela equipe de Jake, o guitarrista "foi baleado várias vezes esta manhã em um tiroteio nas ruas de Las Vegas" e está "totalmente consciente e bem em uma unidade de terapia intensiva em um hospital de Las Vegas. Ele deve se recuperar totalmente".

O tiroteio, que de acordo com as autoridades de Las Vegas foi "completamente aleatório", aconteceu enquanto Lee passeava com seu cachorro no início da manhã. "Como o incidente está sob investigação policial, nenhum outro comentário será feito. Lee e sua família apreciam respeitar sua privacidade neste momento", seguiu a equipe do guitarrista.