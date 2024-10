Supermercados americanos fazem recolhimento de mais de quatro mil toneladas de alimentos por risco de Listeria - Unsplash

Supermercados americanos fazem recolhimento de mais de quatro mil toneladas de alimentos por risco de ListeriaUnsplash

Publicado 15/10/2024 20:29

Diversas redes de supermercados dos Estados Unidos, como Trader Joe's, Target, Walmart e mais, precisaram recolher mais de quatro mil toneladas de produtos de carne e aves prontos para consumo da marca BrucePac. Segundo o Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar (FSIS), os alimentos podem estar adulterados com a bactéria Listeria monocytogenes.

De acordo com o órgão, os itens de carne e aves prontos para consumo que correm o risco de estarem contaminados foram produzidos de 19 de junho de 2024 a 8 de outubro de 2024. Os produtos BrucePac são vendidos sob várias marcas como Rao's, Jenny Craig, Dole e marcas de supermercados locais. O FSIS publicou uma lista de 326 páginas com os rótulos de todos os alimentos recolhidos, atualizada em 11 de outubro.

A contaminação por Listeria monocytogenes foi descoberta depois que o FSIS realizou testes de rotina em produtos prontos para consumo, produzidos pela BrucePac, que continham aves. Investigações posteriores identificaram o frango da empresa como a fonte da bactéria. Até o momento, não houve relatos confirmados de reações adversas devido ao consumo desses alimentos.

"O FSIS está preocupado que alguns produtos possam estar disponíveis para uso em restaurantes, instituições e outros estabelecimentos. Esses outros estabelecimentos podem ter usado carne e aves afetadas em produtos pronto para consumo que podem estar nas prateleiras das lojas ou nos refrigeradores ou freezers dos consumidores. Restaurantes, instituições e outros estabelecimentos são instados a não servir ou usar esses produtos. Esses produtos devem ser jogados fora ou devolvidos ao local de compra", alerta o órgão.

Infecção pela bactéria pode causar listeriose

O consumo de alimentos contaminados com Listeria monocytogenes pode causar listeriose, uma infecção grave que afeta principalmente adultos mais velhos, pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos e mulheres grávidas e seus recém-nascidos. Menos comumente, pessoas fora desses grupos de risco são afetadas.

A listeriose pode causar febre, dores musculares, dor de cabeça, rigidez no pescoço, confusão, perda de equilíbrio e convulsões, às vezes precedidas por diarreia ou outros sintomas gastrointestinais. Uma infecção invasiva se espalha além do trato gastrointestinal. Em mulheres grávidas, a infecção pode causar abortos espontâneos, natimortos, parto prematuro ou infecção com risco de vida do recém-nascido.

Além disso, a doença pode evoluir para infecções graves e às vezes fatais em adultos mais velhos e pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos. A listeriose é tratada com antibióticos. Pessoas nas categorias de alto risco que apresentam sintomas semelhantes aos da gripe dentro de dois meses após comer alimentos contaminados devem procurar atendimento médico e informar o profissional de saúde sobre ter comido o alimento contaminado.