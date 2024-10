Ex-participante do reality 'Love On Top', Nuno da Silva também é fotógrafo - Reprodução / Instagram

Ex-participante do reality 'Love On Top', Nuno da Silva também é fotógrafoReprodução / Instagram

Publicado 16/10/2024 13:00 | Atualizado 16/10/2024 13:09

O ex-participante do reality show português "Love On Top" Nuno da Silva, de 31 anos, foi acusado de tentar matar o seu filho de 5 anos. Ele teria colocado gasolina no garoto para incendiá-lo e o sufocado em seguida. A criança, encontrada desmaiada pelos avós, foi levada ao hospital e recebeu alta. O caso veio à tona após publicação do jornal "Correio da Manhã" e a identidade dele foi confirmada pelo programa "TV! Em Cima da Hora".

A avó, que é mãe de Nuno, costuma tomar conta dos seus dois netos. No entanto, na última segunda-feira (14), ela estranhou que apenas um deles foi deixado em sua casa. Ao questionar o seu filho, ele gritou, dizendo que tinha feito uma "besteira". Segundo a reportagem, o homem viria a confessar o crime, e depois, ainda tentou fugir para uma zona de mato, mas foi detido pela polícia local.



A mulher do acusado, Cynthia Noriega, se manifestou nas redes sociais. Ela confirmou que seu marido responderá judicialmente. "O Nuno irá responder em tribunal consequente dos seus atos cometidos no dia de ontem. Obrigada a todas as mensagens de apoio", afirmou.

"Parem de ligar para tentar obter informações. Um dia, conto a minha versão. Até lá, parem de especular, porque muita coisa está sendo dita que não corresponde à verdade", concluiu.

Nuno publicou um pronunciamento nas suas redes sociais. Em longo desabafo, ele revelou que durante a infância sofreu agressões, abusos e tentou suicídio algumas vezes. Em um dos trechos, ele menciona que cogitou "tirar os filhos do mundo" para eles "não sofrerem".

"Quando me diziam que me amavam e eu era muito bom pai para eles, eu morria, porque sabia que num dia de loucura, eu ia tirá-los deste mundo para eles no futuro não sofrerem. A Cynthia, mais que ninguém, sabe o pai dedicado, amoroso, trabalhador que fui. Fiz de tudo para ser um bom pai, e por ser um bom pai e não querer que eles sofram o que sofri, deixei-os em paz, longe do ódio. Mas não podia deixar crescer e passarem por tudo isto", escreveu.