A construção que o cachorro subiu tem 146 metros de alturaReprodução / Instagram

Publicado 17/10/2024 14:54 | Atualizado 17/10/2024 14:58

Um cachorro foi flagrado no topo da Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo. O registro em vídeo foi publicado pelo atleta de esportes radicais Marshall Mosher, que sobrevoava o monumento em um parapente, quando voltou a sua atenção para a inusitada cena.

Mosher compartilhou a gravação em suas redes sociais na última terça-feira (15), se mostrando surpreso com o achado. "Vocês acham que ele vive ali em cima?", questionou. A postagem feita no Instagram logo viralizou e teve mais de 800 mil curtidas.

Internautas brincaram com a situação. "Se ele fizer xixi ali, o Egito inteiro vai ser dele", digitou um homem. "Nenhum dos amigos do cãozinho vai acreditar nele", ironizou um usuário da internet.

Muitas pessoas questionaram se Marshall sabia como o cão estava. Ele atualizou seguidores informando que o animal estava seguro, divulgando, inclusive, uma captura dele descendo a estrutura, que possui 146 metros de altura.

"Assim como esses monumentos antigos resistiram ao teste do tempo, construídos pedra por pedra com pura vontade, determinação e visão, nós também podemos criar legados duradouros quando perseguimos nossos sonhos incansavelmente: seja esse sonho voar sobre as pirâmides ou de um cachorro de ter a vista mais épica de todo o Egito!", escreveu o esportista.

A Grande Pirâmide de Gizé, erguida durante o reinado do faraó Queóps (por volta de 2580-2560 a.C.), é considerada a maior e mais importante pirâmide do complexo de Gizé, que também abriga os monumentos de Quéfren e Miquerinos. O espaço faz margem com Rio Nilo e faz fronteira da cidade de Cairo, capital do Egito.