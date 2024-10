Khalil al-Hayya, alto funcionário do Hamas radicado no Catar - Mahmud Hams/AFP

Khalil al-Hayya, alto funcionário do Hamas radicado no CatarMahmud Hams/AFP

Publicado 18/10/2024 10:14

O movimento islamista palestino Hamas alertou, nesta sexta-feira (18), que não libertará os reféns em sua posse até que Israel termine a guerra em Gaza, se retire do território palestino e liberte os palestinos presos.



Os reféns não serão livres "a menos que a agressão contra o nosso povo cesse, aconteça uma retirada completa e os nossos heroicos prisioneiros sejam libertados das prisões da ocupação", declarou Khalil al-Hayya, um alto funcionário do Hamas radicado no Catar, em um vídeo.

Conflito em várias frentes