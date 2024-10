Placa impõe tempo máximo de três minutos de abraço - Divulgação

Placa impõe tempo máximo de três minutos de abraçoDivulgação

Publicado 21/10/2024 10:43 | Atualizado 21/10/2024 10:48

Se você é do tipo que se emociona bastante em uma despedida e gosta de abraçar seus parentes, amigos ou cônjuge por muito tempo, é possível que tenha problemas no Aeroporto Internacional de Dunedin, na Nova Zelândia. Isso porque o local tem uma nova regra: nada de abraços muito longos.

O limite para a manifestação de carinho foi estipulado em três minutos. Uma placa exposta na zona de desembarque avisa: "Tempo máximo de abraço: 3 minutos. Para despedidas mais afetuosas, use o estacionamento".

Segundo o presidente-executivo do aeroporto Dan De Bono, trata-se de uma situação para dar mais espaço e tempo para as demais pessoas no local.



"Estamos tentando nos divertir com isso. É um aeroporto e esses locais de desembarque são locais comuns para despedidas", disse De Bono, acrescentando que muitas pessoas estavam demorando muito na zona de desembarque. "Não há espaço para os outros", ele disse. "É sobre permitir que outros tenham abraços".

"Não estamos aqui para dizer às pessoas por quanto tempo elas devem se abraçar, é mais uma mensagem de por favor siga em frente e dê espaço para os outros", disse. A fala foi dita a uma rádio local e publicada pelo jornal britânico "The Guardian".

O chefe do aeroporto de Dunedin diz que a medida foi projetada para manter o tráfego fluindo nas zonas de desembarque e permitir que "outros recebam abraços".