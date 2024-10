Sanduíche 'Quarteirão', do McDonald's, pode estar ligado a surto de bactéria nos EUA - Reprodução / McDonald's

Sanduíche 'Quarteirão', do McDonald's, pode estar ligado a surto de bactéria nos EUAReprodução / McDonald's

Publicado 22/10/2024 20:54

Uma pessoa morreu e outras 48 ficaram doentes por causa de um surto da bactéria Escherichia coli (E. coli), ligado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, nesta terça-feira (22), ao sanduíche "Quarteirão" da rede de fast food McDonald's.

Segundo o CDC, 48 pessoas de 10 estados ficaram doentes com a mesma cepa de E. coli. A maior parte dos infectados são do Colorado (27) ou Nebraska (9). No total, 10 pessoas foram hospitalizadas e uma idosa morreu no Colorado.

Além disso, uma criança está internada com complicações de síndrome hemolítico-urêmica, ou SHU, doença grave que se manifesta por meio de uma tríade de sinais e sintomas: anemia hemolítica microangiopática (ruptura dos glóbulos vermelhos), trombocitopenia (redução das plaquetas) e lesão renal aguda.

Entre os infectados, todos relataram ter comido o sanduíche "Quarteirão", do McDonald's, antes de ficarem doentes. A rede de fast food foi informada e colabora com as investigações. Até o momento, não se sabe quais ingredientes foram contaminados com a bactéria, mas os pesquisadores estão focados nas cebolas frescas cortadas em tiras e hambúrgueres de carne bovina frescos.

O McDonald's informou ao CDC que as cebolas em tiras e os hambúrgueres de carne usados nos hambúrgueres "Quarteirão" foram tirados das lojas nos estados afetados enquanto a investigação continua. Os sanduíches podem estar temporariamente indisponíveis em alguns lugares dos EUA.

Sintomas

As pessoas contaminadas com E. coli geralmente apresentam cólicas estomacais intensas, diarreia (geralmente com sangue), febre alta e vômitos. Os sintomas geralmente começam de 3 a 4 dias após a ingestão da bactéria. A maior parte dos pacientes se recupera sem tratamento após 5 a 7 dias, mas uma parcela pode desenvolver problemas renais graves (SHU) e precisam ser hospitalizadas.

Crianças menores de 5 anos, idosos com 65 anos ou mais, pessoas com sistema imunológico enfraquecido e viajantes internacionais estão entre o grupo de risco da doença.