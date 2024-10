Análises de DNA vão confirmar se restos mortais encontrados pertencem a Agostina Rubini Medina - Reprodução / X

Análises de DNA vão confirmar se restos mortais encontrados pertencem a Agostina Rubini MedinaReprodução / X

Publicado 23/10/2024 09:20 | Atualizado 23/10/2024 09:29

A universitária Agostina Rubini Medina, de 24 anos, desaparecida desde o último dia 3 de outubro em Maiorca, na Espanha, teve um trágico fim, segundo apontam investigações. De acordo com as autoridades, ela caiu em um contêiner com lixo, que foi recolhido por um caminhão e levado para ser esmagado e incinerado em uma estação de tratamento.

Agostina voltava de uma festa com os amigos e estava embriagada. A polícia acredita que a mulher tentou pegar algum objeto que deixou cair no depósito, mas acabou perdendo a consciência e tropeçou para dentro dele. Uma testemunha afirmou ter visto a bolsa dela deixada na região.

A partir das informações, investigadores encontraram restos de um esqueleto em uma estação de tratamento da região, o mesmo local em que seu telefone esteve ativo pela última vez. O DNA do material será analisado no Instituto de Medicina Legal de Palmas. A comunidade, chocada com o caso, aguarda o resultado dos exames.

A principal teoria, até o momento, é que ela já teria morrido dentro do caminhão, onde há pouco oxigênio, antes de chegar ao local de compactação e incineração, conforme publicado pelo jornal "Daily Mail", nesta segunda-feira (21).

Agentes ainda tentam determinar a ordem dos acontecimentos na fatídica noite. Eles buscam mais testemunhas e tentam recolher as imagens das câmeras de segurança para mais detalhes.