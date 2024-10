Jaden Charles, de 25 anos, atraía os menores com cigarros eletrônicos, álcool e maconha - Reprodução de vídeo

Jaden Charles, de 25 anos, atraía os menores com cigarros eletrônicos, álcool e maconhaReprodução de vídeo

Publicado 23/10/2024 16:36

Jaden Charles, uma professora de 25 anos, foi presa acusada de ter relações sexuais com 12 alunos menores de idade depois de atraí-los com cigarros eletrônicos, maconha e álcool. No ato da prisão, ela teria dito aos policiais que estava grávida.



Acredita-se que a própria mãe de Jaden a tenha denunciado o caso à polícia do estado do Texas (EUA). Ela está presa e a fiança foi fixada pela Justiça em US$ 400 mil (R$ 2,2 milhões).



O delegado Joe Martinez, que investiga o caso, disse que a professora deu cigarros eletrônicos para os alunos há mais de um ano e meio, antes mesmo de começar a dar aulas e que neste período ela teve relação sexual com pelos menos dois jovens. A idade das vítimas não foi divulgada.

As autoridades ainda estão investigando o caso e esperam encontrar mais vítimas. Cinco estudantes já prestaram depoimento e confirmaram a versão de que foram atraídos pela oferta de cigarros eletrônicos, maconha e álcool,



"Temos pais que ficaram preocupados e fizeram algumas ligações sobre seus filhos estarem com uma professora. Temos um vídeo do professor com um aluno em um hotel", afirmou um policial que participa das investigações. A polícia acredita que todas as relações sexuais ocorreram fora da escola.