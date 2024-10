Mulher argentina, identificada como Natacha Palavecino - Reprodução/Polícia de Buenos Aires

Publicado 24/10/2024 09:36

Uma mulher argentina, identificada como Natacha Palavecino, de 32 anos, esfaqueou até a morte o namorado Mariano Grinspun, de 23 anos, após ele cumprimentar uma conhecida na rua. O caso aconteceu em González Catán, uma cidade da província de Buenos Aires, nesta segunda-feira (21), às 5h.

Mariano Grinspun, de 23 anos, morreu no local Reprodução/Redes sociais

Um vizinho que presenciou o crime ligou para a emergência. Ao chegar ao local, as autoridades encontraram o corpo do jovem caído no chão, com um ferimento na altura do peito, e a mulher "totalmente atordoada" ao lado do corpo. Um médico atestou a morte de Mariano, e Natacha foi presa no local.

Uma mulher, de 22 anos, contou à polícia que, minutos antes, Natacha e Mariano caminhavam quando ele a cumprimentou. Ela e Mariano foram colegas de escola. Segundo a testemunha, a atitude teria causado um ataque de ciúmes por parte de Natacha, que tirou a faca da roupa e causou um ferimento superficial na axila esquerda da jovem de 22 anos.

Após ferir a mulher, a agressora teria partido para cima do namorado. As câmeras de segurança capturaram o momento em que Natacha se afastou do local e Mariano, gravemente ferido, tentou alcançá-la.

Faca usada no crime em La Matanza, na província de Buenos Aires Reprodução/Polícia de Buenos Aires

De acordo com o jornal "InfoBae", a vítima já havia denunciado a namorada por ameaças e ferimentos. Em 2021, Natacha teria sido condenada a um ano de prisão por "lesões graves" com uma faca em outro homem.