Donald Trump, candidato à presidência dos EUAAnna Moneymaker/AFP

Publicado 24/10/2024 10:06 | Atualizado 24/10/2024 12:29

Donald Trump pode ter tido um caso com uma estrela pornô, mas se ele voltar à Casa Branca, poderá banir o setor, alertam os atores de filmes adultos em uma campanha que incentiva os jovens a votarem contra o republicano em 5 de novembro.

O site da campanha aponta que algumas estrelas que fazem parte da ação são: Alana Evans, Allie Awesome, Ana Foxxx, Bailey Rayne, Jenna Haze, Kimmy Kimm, Laura Desiree, Leana Lovings, Lily Lou, Lola Fae, Monique Alexander, Rachael Cavalli, Siri Dahl, Sydney-Max-Lee, entre outras.

A campanha #HandsOffMyPorn (Tire as mãos do meu pornô, em tradução literal) investiu 200.000 dólares (quase 1,2 milhão de reais) em anúncios em sites adultos, alertando que importantes aliados de Trump querem banir a pornografia e prender as estrelas pornôs.



E eles estão pedindo ação nas urnas: "Se você se importa com o entretenimento adulto, se você consome ou cria entretenimento adulto, você tem que votar em 5 de novembro", disse a atriz pornô Siouxsie Q à AFP.



A campanha busca enfrentar o Projeto 2025, um plano para reformar o governo federal se Trump vencer. O prefácio do projeto de 900 páginas diz: "A pornografia deve ser banida. As pessoas que a produzem e distribuem devem ser presas".



Trump tentou se distanciar do Projeto 2025, mas dezenas de seus aliados e ex-membros de seu governo coescreveram o documento. Os democratas alegam que muitas das propostas se sobrepõem às do candidato republicano.



Direcionada a homens jovens

A campanha #HandsOffMyPorn tem como alvo principal os homens, que consomem quatro vezes mais pornografia do que as mulheres, de acordo com o Institute for Family Studies.



Faltando apenas algumas semanas para uma eleição acirrada entre Trump e a vice-presidente, a democrata Kamala Harris, as pesquisas mostram uma grande divisão de gênero entre os eleitores.



Trump tem um apoio mais forte dos eleitores do sexo masculino, direcionando regularmente sua retórica machista a homens jovens em podcasts de direita.



Os "anúncios de utilidade pública" #HandsOffMyPorn são lançados para os usuários em estados-pêndulos, como Pensilvânia, Arizona e Geórgia, quase sempre antes de assistirem a vídeos adultos.



Atrizes como Siouxsie Q aparecem nos anúncios com convites como: "Ei, eu sei que você está ocupado. Sei que está fazendo alguma coisa. Espere um pouco. Se quiser continuar fazendo isso, você realmente precisa votar em 5 de novembro.... Aproveite!"



Harris não tem vínculos com a campanha #HandsOffMyPorn, que é financiada pela Artist United for Change, explica Siouxsie Q. "Esperamos secretamente que ela goste do que estamos fazendo", diz ela.