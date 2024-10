Secretário de estado norte-americano, Antony Blinken (à esquerda) e Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani (à direita) - Karim Jaafar/AFP

Secretário de estado norte-americano, Antony Blinken (à esquerda) e Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani (à direita)Karim Jaafar/AFP

Publicado 24/10/2024 10:28

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, anunciou nesta quinta-feira (24) mais 135 milhões de dólares (770 milhões de reais) em ajuda aos palestinos e pediu um cessar-fogo na Faixa de Gaza, cenário de uma guerra entre Israel e Hamas.

"Hoje, anunciamos 135 milhões de dólares adicionais em ajuda humanitária, água, saneamento e saúde interna para os palestinos em Gaza e na Cisjordânia, assim como da região", disse Blinken no Catar.

Com a nova ajuda, o auxílio prestado por Washington alcança 1,2 bilhão de dólares (6,85 bilhões de reais) desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023, acrescentou.

O secretário de Estado também afirmou que os negociadores se reunirão nos próximos dias para abordar uma trégua em Gaza.

"Falamos sobre as opções para aproveitar este momento e sobre os próximos passos para fazer o processo avançar, e acredito que nossos negociadores se reunirão nos próximos dias", disse.

O Catar é, ao lado dos Estados Unidos e do Egito, um dos países mediadores na guerra entre Israel e o Hamas em Gaza. O conflito começou com o ataque do movimento islamista palestino no sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

Até o momento, apenas um cessar-fogo de uma semana foi alcançado em novembro de 2023, durante o qual o Hamas libertou 105 reféns israelenses sequestrados em 7 de outubro, em troca de 240 prisioneiros palestinos que estavam detidos em Israel.