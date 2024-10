Ao sair dos trilhos, a locomotiva e o primeiro de seus cinco vagões caíram em uma estrada - AFP

Ao sair dos trilhos, a locomotiva e o primeiro de seus cinco vagões caíram em uma estrada AFP

Publicado 24/10/2024 12:14 | Atualizado 24/10/2024 12:32

Um trem de passageiros descarrilou devido a um deslizamento de pedras nesta quinta-feira (24) no norte da Noruega, causando uma morte e quatro feridos, anunciou a polícia norueguesa.

O trem foi atingido por uma queda de pedras quando ligava as cidades de Trondheim (oeste) e Bodø (norte), disse um agente da polícia presente no local, Arild Woldmo, em declarações à rede NRK.

O acidente deixou um morto e quatro feridos, informou a agência NTB, citando outro policial, Bent Are Eilertsen.

"Havia 55 pessoas a bordo do trem quando ele descarrilou", disse este último à agência. "Todas foram retiradas" do trem, que tinha cinco vagões.

A locomotiva e o primeiro vagão capotaram em uma encosta entre os trilhos e uma estrada abaixo, segundo imagens impressionantes transmitidas pelas redes norueguesas.

Três helicópteros foram enviados ao local, segundo o Centro de Resgate de Bodø, enquanto as imagens tiradas no local mostraram inúmeras ambulâncias e veículos de bombeiros.

Há blocos de rocha na frente do trem, segundo testemunhas. As operações são complicadas pela presença de outros blocos de pedra acima do local do acidente.

Espera-se que geólogos realizem uma avaliação antes que as operações de remoção de detritos e recuperação de trens possam começar.

A Noruega, um país com geografia acidentada, é frequentemente palco de deslizamentos de terra, especialmente na primavera, quando a neve derrete.