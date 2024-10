G7 reitera a exigência de que Moscou encerre o conflito e cubra os danos causados à Ucrânia - Divulgação

Publicado 25/10/2024 21:14

Os líderes do G7, que reúne as sete maiores economias do mundo, acertaram nesta sexta-feira (25) os detalhes de um empréstimo de cerca de US$ 50 bilhões (R$ 284 bilhões) a Kiev garantido pelos ganhos com ativos soberanos russos congelados após a invasão à Ucrânia.



"Os fundos do empréstimo serão desembolsados por meio de múltiplos canais, para apoiar a assistência orçamentária, militar e de reconstrução da Ucrânia", informaram em nota os líderes do G7, acrescentando que o objetivo é começar a desembolsar os recursos no fim do ano.



Os líderes das sete democracias mais ricas anunciaram que chegaram a um consenso para a entrega dos cerca de 50 bilhões, após reuniões em Washington organizadas nesta semana pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM).



Os ministros das Finanças “acordaram uma solução técnica que garante a coerência, coordenação e distribuição justa do empréstimo e a solidariedade entre todos os parceiros do G7”, diz o comunicado.



“Não nos cansaremos de nossa determinação em dar à Ucrânia o apoio de que necessita para prevalecer”, acrescentaram os líderes, que pediram a Moscou para encerrar a guerra e pagar pelos prejuízos causados à Ucrânia.