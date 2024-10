Danielle Dauphinais foi condenada a 53 anos de prisão - Reprodução / WMUR-TV / YouTube

Danielle Dauphinais foi condenada a 53 anos de prisãoReprodução / WMUR-TV / YouTube

Publicado 26/10/2024 12:06 | Atualizado 26/10/2024 12:21

Uma mulher, de 38 anos, foi condenada a 53 anos de prisão, na sexta-feira (25), pela morte de seu filho de 5 anos, que foi espancado e torturado, antes de ser encontrado enterrado em um parque de Massachusetts em 2021. As informações são do New York Post.

"Sinto muito, Elijah, por ter falhado com você como sua mãe", declarou Danielle Dauphinais no tribunal, lendo uma carta que contava sua vida como uma criança abusada e abandonada. Em meio a leitura, a mulher se desabou em lágrimas.

A acusada se declarou culpada no mês passado de assassinato em segundo grau e outras acusações pela morte de seu filho Elijah Lewis.

A promotoria pediu uma sentença de 55 anos durante que a defesa pediu o prazo mínimo, de 35 anos.

A autópsia da criança mostrou que ele sofreu uma série de lesões faciais e no couro cabeludo, além de intoxicação aguda por fentanil, desnutrição e úlceras de pressão.

Segundo os promotores do caso, Elijah foi confinado por longos períodos de tempo em uma banheira, muitas vezes nu, e monitorado por vídeo.

A mulher era divorciado do pai da criança, que cuidava do menino no Arizona. Ele trouxe Elijah para Dauphinais em New Hampshire em maio de 2020.

Os advogados da mulher declararam que o garoto tinha "problemas psiquiátricos graves", porém nenhum dos responsáveis fez uma avaliação.

Durante o julgamento, os promotores ainda leram uma série de textos entre Dauphinais e seu namorado, Joseph Stapf, que expressavam maus-tratos em relação a Elijah, como não dar comida para o menino. "Ele disse que quer comida e quer que eu pare de deixá-lo morrer de fome porque não é legal", relatava um dos textos.

Ainda de acordo com os promotores, o garoto foi encontrado com cerca de 8,5 kg, durante que um menino médio de 5 anos tem por volta de 19 kg.

Stapf se declarou culpado de homicídio culposo, agressão em segundo grau, falsificação de evidências físicas e adulteração de testemunhas em 2022 em conexão com a morte do menino. Ele foi condenado de 22 a 45 anos de prisão.

Elijah morava com Dauphinais, Stapf e a filha de 2 anos que ela tinha com seu namorado no porão de uma casa onde a mãe do homem também residia.

Quando o menino ainda estava desaparecido, sua mãe e Stapf foram presos em Nova York. E dias após a prisão, foi achado o corpo de Elijah. Os promotores acreditam que o garoto foi morto em setembro de 2021.

O pai de Elijah falou com o tribunal na sexta-feira, por meio de uma ligação, e declarou que nunca poderia perdoar Dauphinais por suas ações e desejava que ela fosse assombrada pela morte de seu filho.