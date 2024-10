Vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris - AFP

Publicado 27/10/2024 20:07

A democrata Kamala Harris disse, neste domingo, 27, que "ninguém pode ficar à margem" nas eleições presidenciais deste ano, coroando um dia de campanha na maior cidade do estado crucial da Pensilvânia, um campo de batalha.

"Estamos focados no futuro e nas necessidades do povo americano", disse Harris, "ao contrário de Donald Trump, que passa o tempo inteiro olhando no espelho focado em si mesmo".

Falando num centro recreativo da cidade, a vice-presidente democrata destacou os eleitores jovens, elogiando-os por estarem "com razão impacientes por mudanças", e disse ao público que "há muito em jogo" na campanha.

"Não devemos acordar no dia seguinte às eleições e lamentar o que poderíamos ter feito nos próximos nove dias", disse Harris.

Mark Ruffalo e Don Cheadle, dois atores que estrelaram os filmes "Vingadores", da Marvel, estavam no comício. Harris lembrou à multidão que o prazo final da Pensilvânia para votação antecipada é terça-feira, dizendo-lhes para "fazerem isso amanhã, se puderem".

Energizar os eleitores em Filadélfia, um reduto tradicional dos Democratas, é crucial para as hipóteses de Harris derrotar o candidato republicano Donald Trump. Se a participação por lá for insuficiente, ela terá dificuldades para superar as vantagens de Trump nas áreas rurais da Pensilvânia.

"A Filadélfia é uma parte muito importante do nosso caminho para a vitória", disse Harris aos repórteres. "É por isso que tenho passado um tempo aqui. Mas estou me sentindo muito otimista quanto ao entusiasmo".